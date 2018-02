Bödőcs „Magyar ütőérre magyar vámpírt” című Orbán-paródiája miatt marasztaltak el egy nemzetiségi rádiót Szlovákiában

A parameter.sk számolt be arról, hogy Bödőcs Tibor Orbán-paródiája miatt szavazták meg azt a frekvenciatanácsi előterjesztést, ami kiegyensúlyozatlan tájékoztatásra hivatkozva elmarasztalta a Pátria Rádiót

A szlovák médiatanács még decemberben jutott arra, hogy csorba érte a a hírműsorokra vonatkozó objektív és pártatlan hírközlés követelmény. Mint a parameter.sk felidézi, a közszolgálati nemzetiségi Pátria Rádió egy tavaly áprilisi adásában a CEU-ellenes magyar törvényről volt szó, és ekkor a felelős szerkesztő bejátszotta az adás végén Bödőcs kapcsolódó és remek jelenetét. Ezt:

Ez pedig sok volt, a frekvenciatanácsi előterjesztést a testület egyetlen magyar tagja, Pék Zoltán is megszavazta. Mint a lapnak elmondta, szerinte ez a jelenet tartalmilag nem illett oda, az egész témát rossz irányba vitte el. Ha nem ezzel a bejátszással ért volna véget az adás, nem is támogatta volna a rádiónak kiszabott figyelmeztetés elfogadását. De mint Pék elmondta,

„Ismerjük a média helyzetét odaát, tudjuk, mi folyik ott. Én viszont azért dolgozom, hogy hasonló hibák itt nálunk ne fordulhassanak elő”

A műsor ellen egy hallgató emelt panaszt, igaz, ő a teljes adást kritizálta, ami Pék szerint nem volt megalapozott, ugyanakkor a humorista Bödőcs jelenete a végén szerinte is kifogásolható választás volt.

Mint a cikk megjegyzi, a történetnek annyi pozitív kimenetele azért lett, hogy a tanács részére elkészült jegyzőkönyv kedvéért végre szlovákra is lefordították Bödőcs „Magyar ütőérre magyar vámpírt” című munkáját.

A „a külföld zsoldjában álló Soros György segge partján táborozó egyetem kiebrudalásával a munkát még korántsem fejeztük be.”, például így hangzik:



„Vypšikaním univerzity sídliacej na vrchole zadku Györgya Sorosa, žoldniera zahraničia, sme ešte ani zďaleka našu prácu neskončili.“

A műsor szerkesztője, Gazdag József arról beszélt a lapnak, hogy az adásban főleg konzervatív-jobboldali magyar közszereplők véleménye hangzott el a témáról, de például Bayer Zsolt tüntetőknek írt üzenetét is beolvasták, illetve Orbán korábbi beszédéből is vágtak be részleteket, emellé kapcsolódott be még a Bödőcs-idézet:

"Úgy látszik, ma már az újfideszesek bárkit hazaárulónak neveznének ezekért a szavakért. Az, hogy ezek után följelentettek, tényleg azt jelzi, hogy a Tanú című filmet éljük újra. Elszomorít, hogy egyesek asszisztálnak ehhez a gyalázatos házmestertempóhoz."

A rádió a létező legenyhébb büntetést kapta, figyelmeztetésben részesült, de ha legközelebbi alkalommal így már automatikusan pénzbírság jönne.