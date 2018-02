Gyerekmolesztálás gyanújával tartóztatták le a Counter Strike egyik alkotóját

A seattle-i rendőrség letartóztatta Jess Cliffe-t, az egyik legnépszerűbb lövöldözős játék, a Counter Strike társalkotóját. A most 36 éves Cliffe 19 éve a dizájner Minh Level közösen alkotta meg az akkor népszerű Half-Life egyik modjaként a Counter Strike-ot, ami akkora siker lett, hogy önálló életre kelt, és végül a Half-Life alkotója, a Valve felvásárolta. 2003-ban aztán Cliffe is csatlakozott a céghez, mely most a letartóztatás után felfüggesztette állásából.

Az egyelőre nem teljesen világos, hogy Cliffe-t mivel gyanúsítják, de az ügy súlyosságát jelzi, hogy még óvadék ellenében se szabadulhat az előzetesből. A letartóztatásról közzétett nyilvános jelentésben gyermek szexuális kihasználása szerepel gyanúként. A rendőrség egyelőre nem kommentálta az esetet. (Via Kotaku)