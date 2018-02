Jim Carrey nem felelős barátnője öngyilkosságáért

Jim Carrey Cathriona White temetésén Cappawhite-ban, 2015. október 10-én. Fotó: AP Photo/AP

A kaliforniai bíróság elutasította Jim Carrey 2015-ben öngyilkos barátnője anyjának és elhidegült férjének a színész ellen benyújtott kártérítési keresetét. Brigid Sweetman, a 2015-ben vényköteles gyógyszerek túladagolásában elhunyt Cathriona White anyja, és Mark Burton, White elhidegült férje azért követelt volna kártérítést Carrey-től, mert szerintük a színész illegálisan, mások identitását használva vásárolta a vényköteles drogokat, amikkel White végül elkövette az öngyilkosságot.

Carrey korábban "szívtelen kizsákmányolási kísérletnek" nevezte a pert. Carrey 2012 óta élt se veled-se nélküled kapcsolatban White-tal, akit halála után úgy jellemzet, hogy "egy törékeny ír virágszál volt, túl érzékeny erre a földre". Carrey 2015-ben ott volt White írországi temetésén, ő volt az egyik koporsókísérő.

Most, a kereset elutasítása után Carrey nem kívánta kommentálni a történteket. Míg korábban azt mondta, hogy "remélem, egy nap végre feladják, hogy profitálni próbáljanak ebből, és hagyják békében nyugodni" White-ot. Most szóvivője útján csak annyit közölt, hogy "a per lezárult, nincs mit mondanom".