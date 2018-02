Bocsánatot kért a Larry Nassarra támadó apa

Larry Nassar, az amerikai tornaválogatott egykori orvosa, akit pedofília miatt 60, szexuális zaklatás miatt 40-175 év börtönre ítéltek. Fotó: Carlos Osorio/AP

Elvesztette a fejét, mondta Randall Margraves, és bocsánatot kért, amiért pénteken rátámadt az amerikai tornászválogatott pedofília és a gondozására bízott sportolók kárára elkövetett szexuális zaklatások miatt összesen száznál is több évnyi börtönre ítélt egykori csapatorvosára, Larry Nassarra a tárgyalóteremben. Nassar Margraves három lányát is zaklatta. Ők felszólaltak Nassar ítélethirdetésén, Margraves ekkor próbálta megtámadni Nassart.

Az ügyben eljáró bíró, Janice Cunningham együtt érez Margravesszel, ki is jelentette, hogy "olyan nincs", hogy ezért megbüntesse a férfit. "Elképzelni se tudom, milyen lehet apaként állni itt, tudván, hogy a három lányodat testileg és lelkileg is bántalmazta valaki, aki itt ül a tárgyalóteremben. Nem tudom elképzelni" - mondta a bíró, aki azért hozzátette, hogy támadásra nem lehet támadással felelni. Ezt Margraves is belátta, sajtótájékoztatóján külön hangsúlyozta, hogy ő "nem hős". "A lányaim, és ennek a szörnyűséges esetnek az áldozatai és túlélői a hősök" - mondta.

Margravest egy ügyvéd fékezte meg, majd a sheriffhelyettesek fogták le és vitték ki a tárgyalóteremből. Visszatérése után azzal indokolta tettét, hogy elpattant valami az agyában. Két lánya éppen az átélt borzalmakról beszélt. Lauren Margraves például arról, hogy a szülei már mennyire bánják, hogy Nassarhoz vitték a sérüléseivel. "A bűntudatukat semmi sem mulaszthatja el, és erről is ön tehet" - mondta Nassarnak. Margraves ezután felállt, és azt kérte a bírótól, hogy hadd kapjon öt percet egy elzárt szobában "ezzel a szörnyeteggel". A bíró elutasította a kérését, majd azt is, hogy csak egy percre magára hagyják az apát a zaklatóval. Margraves ezután próbálta a tárgyalóteremben megtámadni Nassart. (Via The Newser)