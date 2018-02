Jól lehűtötte az országot a lassan távolodó hullámzó frontálzóna

Lassan elhagyja az országot a szombati, rendkívül változatos csapadékot hozó front, ami jelenleg már a Tisza vonalától keletre borítja csak havas latyakba az országot. Vasárnap szárazabb időre számíthatunk, de a front megtette a magáét. Miközben pénteken még bőven kétszámjegyű hőmérsékletek voltak, ma 6 fok lesz a csúcs, északkeleten pedig 2-3 fok lesz csupán.

A hűvös nappalt hideg éjszaka követi, akár -5 fokig is lehűlhet. És ha már lehűlt, úgy is marad. A jövő héten visszatér a télies idő, éjjelente kemény, akár -10 fokos fagyokkal. Sőt, helyenként még nappal is fagypont alatt marad a hőmérséklet, és a jobb helyeken is csak 4-5 fok lesz. Nincs még vége a télnek, na.