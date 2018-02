Az amerikai után az ázsiai tőzsdék is beestek hétfőn

Miután hétfő estére bezuhantak az amerikai tőzsdék, zárás után a zuhanás az ázsiai piacokon folytatódott: a japán Nikkei 225 indexe 5,3 százalékot, míg a hongkongi Hang Seng 4,7 százalékot zuhant.

Az amerikai visszaesés elemzők szerint a keddi nyitás után is folytatódik majd, azaz a befektetők rajtamaradhatnak az eladási hullámon. A mostani eladási lendületet amúgy a túl jó gazdasági hírek okozták: az utóbbi időben nagyon pörgött az amerikai gazdaság, a legutóbbi foglalkoztatási jelentés megjelenése után pedig általánossá vált az az elképzelés, hogy a FED a vártnál hamarabb emelhet az alapkamaton, mivel láthatóvá vált a bérnövekedés, ami majd inflációhoz vezethet. Ezután döntöttek úgy sokan, hogy eladni kezdenek.

Az elemzők többsége szerint ugyanakkor csak egy időszerű korrekció történik most, az elmúlt több mint egy évben teljesen irreális magasságokba lőttek ki részvények, és látszólag semmiféle hír nem tudta megtorpanásra késztetni a tőzsdeindexeket. Ezen kívül pedig a közhangulatban régóta benne van, hogy hamarosan újra emelkedhetnek az alapkamatok, sok befektető valószínűleg csak azt árazza most be, hogy hamarosan majd drágábban lehet hitelhez jutni, és ezért például részvények helyett kötvényekbe helyezik át a megtakarításaikat.

A Dow Jones hat évvel zuhant ekkorát egyetlen nap alatt, akkor a Standard & Poor's leminősítette az amerikai gazdaságot, és erre válaszul indult be egy eladási hullám. (BBC)