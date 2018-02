Élete utolsó szakaszában van, írta levelében XVI. Benedek

Levélben írt saját elmúlásáról XVI. Benedek, a 2013 februárjában hat évszázad után először lemondott pápa. A Corriere della Serának megküldött levelében Benedek arról ír, hogy élete utolsó szakaszában van, "a hazafele tartó zarándoklaton".

"Igazán megható az olvasók érdeklődése életem utolsó szakaszának mindennapjai iránt" - írta a volt pápa, aki megköszönte a jókívánságokat. "Azt mondhatom, hogy a testi erőm lassú elmúlásával belső zarándoklaton vagyok hazafele" - írta. A most 90 éves Benedek öt évvel ezelőtti lemondása óta is a Vatikánban, egy volt kolostorban él. Lemondása óta csak ritkán, a legnagyobb egyházi ünnepeken jelent csak meg a nyilvánosság előtt, de barátokat szokott fogadni. Ők azt mondják, hogy a pápa szellemileg még friss, de már nagyon nehezen mozog. (Via Reuters)