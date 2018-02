Jim Carrey nem lájkolja a Facebookot

Jim Carrey színművész annyira berágott azon, hogy a Facebook még az amerikai demokráciába történt titkosszolgálati beavatkozásból is profitált - az orosz titkosszolgálatok az elnökválasztási kampányban célzottan vásároltak Donald Trumpot támogató hirdetéseket a cégtől -, hogy dühében eladta részvényeit, és most a cég többi befektetőjét is erre szólítja.





Carrey teljes szakításra készül, keddi bejelentése szerint még Facebook-profilját is törli. "Rá kell bírnunk ezeknek a közösségi médiáknak a tulajdonosait, hogy jobban figyeljenek" - mondta a CNBC-nek. Szerinte aktivista befektetőkre van szükség, akik kikényszerítik ezt.

Carrey a Twitteren még egy hashtaget is bevetett: #unfriendfacebook, írta posztja mögé, amiben azokat a befektetőket, akik aggódnak a jövőért, a példája követésére buzdította.

Carrey felháborodásának tárgya az, hogy a Facebook saját bevallása szerint 126 millió amerikai polgárhoz juthattak el azok a fizetet hirdetések, amelyeket végső soron az orosz állam vásárolt, százezer dollár értékben. A hirdetéseket célzottan az elnökválasztás eredményét leginkább befolyásoló államok lakói között terjesztették. Az amerikai választási szabályok szerint a kampányok külföldről nem fogadhatnak el támogatást. (Via Cnet)