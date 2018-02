Quincy Jones Trump lányával randizott 72 évesen, az elnököt csak „crazy motherfuckernek” hívja, és azt mondja, hogy a Beatles tök hülye volt a zenéhez

A Vulture magazin készített interjút a 84 éves producerlegendával, az amerikai könnyűzene történetének egyik legnagyobb alakjával, aki többek között Michael Jackson legsikeresebb lemezeit készítette, de Aretha Franklintől Louis Armstrongon át Frank Sinatráig a jazz és a rokonműfajok számtalan nagyságával dolgozott szerzőként, karmesterként, zenei rendezőként. 28 Grammy-díja van. Quincy Jones valószínűleg a világ legjobb interjúalanya, és vélhetően szeret nagyokat mondani. Ebből az interjúból a legérdekesebb részletek:

Quincy 12 évvel ezelőtt (tehát 72 évesen) randizgatott Ivanka Trumppal (ő meg 24 éves volt akkor), akit egyszerűen csak „finom kis motherfuckerként” jellemez, és hozzáteszi, hogy gyönyörű lábai vannak. Viszont az apja segghülye, mentálisan korlátolt, megalomániás, nárcisztikus. És különben is: „crazy motherfucker”.

Marlon Brando úgy rázta a seggét csacsacsázás közben, mint egy profi táncosnő. Nagyon sármos motherfucker volt, és megdugott mindenkit, akit csak bírt, férfiakat is. Megdugott volna egy postaládát is, az éltes zeneművész interpretációja szerint. De abban egészen biztos Quincy, hogy Brando lefeküdt James Baldwinnal, Richard Pryorral és Marvin Gaye-jel is. (Ők mindannyian férfiak.)

Amikor a riporter a Beatlesszel közös munkájáról kérdezte, Quincy azzal kezdte a választ, hogy ők (mármint a bitliszek) voltak a világ legrosszabb zenészei. Paul (McCartney) volt a legrosszabb basszusgitáros, akit életében hallott, de még nála is rosszabb zenész volt Ringo Starr. Amikor együtt próbáltak fölvenni egy dalt, Ringo három órán át képtelen volt földobolni néhány ütemet. Végül kiküldték sörért, addig gyorsan behívták Ronnie Verrell jazzdobost, aki percek alatt fölrántotta az egészet.

Eric Claptonról és a Creamről viszont elismerően nyilatkozott („Tudtak játszani!”), majd föltette a kérdést a riporternek, hogy tudja-e ki az, aki úgy tud gitározni és énekelni, mint Jimi Hendrix? A válasz – kapaszkodjanak meg –: Paul Allen, a Microsoft-alapító programozó milliárdos!

Az interjú olvasói ezek után aligha lepődhettek meg azon, hogy Quincy Jones elárulta, ki ölte (illetve ölette) meg Kennedy elnököt: Sam Giancana chicagói maffiafőnök volt az. Ne kérdezzék, honna tudja. Tudja. Mindent tud.