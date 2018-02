Börtönbe vonul a húga halálát élőben közvetítő kamaszlány

Obdulia Sanchez kirendelt védőjével, Ramnik Samraóval a Merced megyei felsőbb bíróság épületében. Fotó: Scott Smith/AP

Nem vitatta az ügyészség vádjait Obdulia Sanchez, így az amerikai jog alapján a bíróság bűnösnek találta Húga halálában. A most 18 éves nő tavaly július 21-én okozott halálos közúti balesetet szülővárosa, a kaliforniai Stockton közelében. 14 éves húgát és annak barátnőjét fuvarozta fehér Buickjában, de vezetés közben, vagy inkább helyett, az Instagramon közvetítette élőben, ahogy a volán mögött táncikálva énekel. Eközben elvesztette uralmát a kocsija felett, ami lesodródott az útról, majd egy kerítést átszakítva átpördült és egy mezőre zuhant. A videót csak erős idegzetűek nézzék meg, nagyon felkavaró.

Sanchez húga, Jacqueline és barátnője, Manuela nem voltak bekötve, a kocsi átpördülésekor kirepültek a hátsó ablakon. Manuela megúszta egy lábsérüléssel, Jacqueline viszont a helyszínen belehalt a sérüléseibe. Sanchez húga haldoklását is élőben közvetítette. Lefilmezte, ahogy testvére véres teste fölött bocsánatért esdekel és könyörög, hogy a húga felébredjen.

Másfél órával a baleset után még 0.106 ezrelékes véralkoholszintet mértek nála. Az ügyészség emberöléssel, ittas vezetéssel és gyermek veszélyeztetésével vádolta, ő pedig nem vitatta ezeket.

A bírósági tárgyalásán Sanchez több magyarázatot próbált adni arra, hogy mégis miért közvetítette élőben húga haldoklását. Augusztusban azt mondta, azért nem hagyta abba az élő közvetítést, mert így szeretett volna pénzt szerezni követőitől halott húga temetési költségeire. "Azért készítettem a videót, mert tudtam, hogy több mint ötezer követőm van. Ez volt az egyetlen módja annak, hogy a húgom tisztességes temetést kapjon. Soha nem mutogatnám így a húgomat, de arra számítottam, hogy a közönség majd pénzt adományoz, mert a családom nem gazdag" - írta levélben.

Kirendelt védője, Ramnik Samrao Sanchez zaklatott gyerekkorával próbálta menteni védencét. Elmondása szerint Sanchezt 11 éves korától ismétlődően szexuálisan zaklatták, ezért szokott rá az extasyra és az alkoholra. Két éven át prostitúcióra is kényszerítették. Pár évvel később jogosítvány nélküli vezetés miatt a fiatalkorúak bíróságára, onnan pedig egy rehabilitációs programba került, ahol Samrao szerint "kivirágzott", de a program végeztével hazakerült, ahol "a rendezett környezet és a terápia hiánya miatt visszaesett". Samrao amúgy arra számít, hogy előélete és a közelmúltbeli büntetőjogi reform enyhítései nyomán Sanchez még idén szabadulhat. "Én csak a szülőket sajnálom, akik azt szerették volna, ha már most hazamehet velük. Ők most úgy érzik, hogy két lányukat vesztették el egyszerre. Csak remélni tudom, hogy hamarosan valamilyen békére találnak" - mondta. (Via Buzzfeed)