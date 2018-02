Fűbolt mellé állt ki sütit árulni a cserkészlány, degeszre kereste magát

Az amerikai cserkészmozgalom fontos bevételi forrása a házi sütik árusítása, egy kaliforniai cserkészlány pedig új piaci rést fedezett fel: San Diegóban nyitott legális marihuánabolt elé állt ki, és hatalmas sikert aratott, hat óra alatt 300 dobozt adott el, 1500 dollárt keresve így.

A pénz persze ilyenkor nem őt illeti meg, a bevételek legnagyobb része a helyi cserkészszövetségé, de a lány vélhetően kapni fog valamilyen kitüntetést az ötletért.

A lány megjelenésére lecsapott az Urbn Leaf nevű fűbolt is, saját Instagramjukra is kirakták, ezzel is új vevőkben bízva. És mint a Vox megjegyzi, a jövőben várhatóan csak nőni fog a hasonló sztorik száma, hiszen egyre jobban terjed a legális marihuána az Egyesült Államokban, ez pedig számos új üzleti lehetőséget nyitott meg.

A megosztott fotó viszont sok kritikát is kiváltott, bőven akadtak kommentelők, akik szerint egy fiatal gyereknek semmi keresnivalója a marihuánabiznisz környékén. Ebből vita is kibontakozott, hiszen a cserkészek eddig is árultak süteményt olyan boltok előtt, melyekben alkoholt lehetett vásárolni, és amiatt nem panaszkodott senki.

A cserkészszövetség szerint nem hibázott a lány, a fűbolt ugyanolyan üzlet a szemükben, mint bármely más kereskedelmi egység. De ez a kaliforniai szövetség reakciója, a helyzet szabályozatlanságát jelzi, hogy a coloradói szövetség korábban máshogy döntött, és nem támogatták a fűüzlet előtti árusítást. Igaz, azóta ott is enyhítettek, és már nem általánosságban ítélik el a gyakorlatot, hanem az egyes konkrét eset körülményeit vizsgálják. (Vox)