A héten visszatér az igazi tél

Visszatér a csapadékos, hűvős idő a héten - írja a Meteorológiai Szolgálat közleménye alapján az MTI. Az ország nagy részén hó, havas eső, ónos eső és eső lesz, mínuszokkal, egészen a hétvégéig.



Hétfőn a Dunántúlon és északon már sűrű havazással kell számoni, nyugaton ónos csapadék is lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet éjszaka mínusz 6 és 0, nappal 0 és plusz 6 között alakul majd.

Kedden is borult, csapadékos idő marad: havas eső és hó lesz a Tiszántúlon is, élénkebb széllel mint hétfőn, éjszaka mínusz 3 és plusz 1, nappal 0 és plusz 5 fok közötti értékekkel. Szerdán marad ugyanez, annyi finomsággal, hogy a Nyugat-Dunántúlon viharos lökések is előfordulhatnak, de a hőmérséklet tartományai változatlanok maradnak.

Csütörtökön is eső, havas eső lesz, élénk fuvallatokkal, éjszaka akár mínusz 7 is lehet, és napközben se megy még 6 fok fölé a higanyszál. Pénteken már egészen mínusz 10-ig is süllyedhet a hőmérséklet.

Legkorábban szombaton enyhülhet valamennyit a hideg, de napsütésre akkor sem lehet számítani, napközben 3 és 8 fok közöttig melegszik a levegő. A csapadék várhatóan vasárnap csökken először érdemben, de érdemi felmelegedéssel egyelőre akkor sem kell számítani.