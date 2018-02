Visszadobta a tanár a dolgozatot, mert szerinte Ausztrália nem egy ország, hanem egy kontinens

Ashley Arnold 27 éves, idahoi lakos, háztartásbeli, szociológiát tanul egy online kurzuson egy New Hampshire-i egyetemen. Az utolsó évben beadandó feladatként megkapták, hogy hasonlítsanak össze bizonyos társadalmi normákat az Egyesült Államokban és egy másik választott országban.

Ashley a közösségi média használatának szokásait hasonlította össze az USA-ban és Ausztráliában. Ami zután jött, arra Ashley nem számíthatott: tanárától, aki egyébként filozófiából doktorált, megkapta, hogy hiszen Ausztrália nem ország, hanem kontinens, így nem tudja elfogadni a dolgozatot.



Ashley először viccet gyanított a háttérben, nem nagyon hitt a szemének, és annak se, hogy a tanár nem volt hajlandó legalább egy Google-kereséssel utánamenni a dolognak. De itt még nem volt vége az esetnek: Ashley hiába küldte el az egyetem egykik kutatójának az anyagát, a tanár továbbra is csak arra figyelmeztette, hogy ha már a hipotézis is hibás, az a teljes kutatási munkát érvénytelenítheti.



"Ausztrália egy kontinens, nem ország".

Ezután a diák az ausztrál kormány honlapjával próbálkozott. A tanár ezután arra már hajlandó volt, hogy saját kutatást végezzen a kérdésben, és annak eredményétől tegye függővé a vizsga eredményét.

Ezt Ashley már nem várta meg: levelet írt az egyetemnek, hogy tájékoztassák a professzort arról, hogy Ausztrália bizony egy ország, elnöke van, kormánya, válogatott focicsapata, ENSZ-nagykövete, és így tovább.

Miután a tanár lefolytatta saját kutatási vizsgálatát, egy jónak számító érdemjeggyel átengedte Ashleyt. Bocsánatot nem kért, de elfogadta, hogy Ausztrália kontinens és ország is lehet.

Az egyetem a Twitteren jelentette, hogy Ashleynek a tanköltségeit is megtérítik a kurzusra, és nem csak tőle, de minden ausztráltól is elnézést kérnek. Még sok sikert kívántak nekik a téli olimpiára is. (Buzzfeed)