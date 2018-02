Mialatt a bajbajutottakon segítettek, szexpartykat tartottak az Oxfam munkatársai

Pénteken robbant a legismertebb brit segélyszervezet, az 1942-ben alapított Oxfam botránya, miután a The Times megírta:

a szervezet egyes munkatársai szexpartykat tartottak 2011-ben Haitin, miközben a földrengés okozta humanitárius válság elhárításán dolgoztak.



Vasárnap a The Observer arról számolt be, hogy korábban is voltak hasonló esetek: 2006-ban szintén prostituáltakat hívtak a csádi Oxfam-csapat szállására. A cikkek miatt hétfőn közleményben jelentette be lemondását a szervezet helyettes vezetője, Penny Lawrence. A történtekért teljes felelősséget vállalt, de hangsúlyozta:

szégyelli magát. És sajnálja, hogy az Oxfam nem kezelte jobban a helyzetet.

Lawrence szerint mostanra világossá vált, hogy a szervezet csádi országigazgatójának és csapata egyes tagjainak viselkedése már a Haitire való 2011-es áttelepülés előtt is problémás volt.

Fotó: JUAN BARRETO/AFP

Az Oxfam hivatalosan nem kommentálta a The Times írását, csak annyit közöltek, hogy belső vizsgálatot indítottak az ügyben, ami után négy munkatársuktól megváltak, hárman pedig lemondtak, köztük az említett országigazgató is. (BBC)