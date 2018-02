Shaun White az első snowboardos, aki három aranyat szerzett olimpián

A 2006-os torinói és a 2010-es vancouveri olimpia után az amerikai Shaun White Phjongcshangban is megnyerte a férfi hódeszkások félcső számát, egyúttal az Egyesült Államok 100. aranyát szerezte meg a téli játékok történetében.

Fotó: Ramil Sitdikov/Sputnik

A 31 éves sportoló kiélezett döntőben szerezte meg az első helyet szerdán, ezzel a 100. téli olimpiai amerikai arany is meglett. White szinte nagypapának számít az amerikai csapatban, ahol mindenki sokkal fiatalabb nála, a 17 éves Red Gerard pl. vasárnap lett aranyérmes. Az amerikai csapat egyébként nagyot ment az olimpián, a 27 éves Jamie Anderson lesiklásban szerzett második aranyat, ezzel – egészen szerdáig – beállította White rekordját.





White első helye azért is nagy szám, mert októberben súlyos arcsérülést szenvedett, amikor edzés közben beverte az arcát egy félcső peremébe, karrierje is veszélybe került, miután 62 öltéssel varrták össze arcát. White 2006-ban tűnt fel Torontóban, piros szerelése miatt meg is kapta a repülő paradicsom becenevet. Vancouverben is aranyat szerzett, Szocsiban viszont nem sikerült, Phjongcshangban igen.

A sérült White októberben a baleset után. Fotó: YouTube

A fináléban mind a 12 résztvevő három csúszást mutatott be, és a végelszámolásnál mindenkinek a legjobb pontszámát vették figyelembe.

A keddi selejtezőből első helyen bejutott amerikai minden sorozatnak az utolsó indulója volt, s már rögtön elsőre remek gyakorlatot mutatott be.

White 94,25 ponttal egyből az élre ugrott, a második körben azonban a négy éve Szocsiban ezüstérmes japán Hirano Ajumu 95,25 pontot ért el, s mivel az amerikai ebben a körben hibázott, ő várhatta első helyről a zárókört.

Az utolsó menetben ugyan több versenyző is javítani tudott, az élen állókhoz azonban senki sem fért közel, így Hirano az első helyen volt, amikor lecsúszott. Javítani viszont nem sikerült neki, miután két ugrásánál is elrontotta a leérkezést. Utána, utolsó előtti indulóként a harmadik helyen álló ausztrál Scotty James következett, ám ő is hibázott.

Ezek után jött a sportág első számú alakja, aki remekül kezelte a helyzetet, gyakorlatát tökéletes stílusban, hiba nélkül mutatta be. A pontozók néhány perces gondolkodás után 97,75 pontra értékelték a produkciót, ami White aranyérmét jelentette.

A második szakaszt egy ijesztő balesetet szakította meg néhány percre, ugyanis a mindössze 16 éves japán Tocuka Juto második ugrásánál a félcső peremére érkezett és óriásit esett.

A fiatal hódeszkást, aki láthatólag fájdalmakkal küzdött a balesetet követően, hordágyon szállították el a pályáról. (MTI)

Címlapkép: MARTIN BUREAU/AFP