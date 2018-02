Váratlanul az oltásellenesség lett az olasz kampány egyik slágertémája

Olaszországban március 4-én rendeznek majd választásokat, és eddig is lehetett tudni, hogy kemény kampány zajlik majd addig, de az újabb csavar így is sokakat meglepett: a Politico most arról ír, hogy váratlanul az oltásellenesség lett az egyik slágertémája pár kampányoló populista pártnak.

A mainstream olasz pártok sokat tette azért az elmúlt években, hogy megnöveljék a beoltott gyerekek számát, miután tavaly ötezren fertőződtek meg egy kanyarójárványban, ami végül négy halálos áldozattal is járt.

Erre válaszul az ország egészségügyminisztere, Beatrice Lorenzin törvényileg növelte meg a kötelezően beadandó védőoltások számát, az addigi négyről tízre emelve. Ugyanakkor sok szülő rosszul fogadta ezt, attól félnek, hogy a vakcináktól autizmust vagy más mellékhatást kaphatnak a gyerekeik.

Lorenzino azóta új pártot alapított, de az oltás téma továbbra is központi maradt a számára, kampányüzenete is az, hogy az inkompetencia ellen kínálnak vakcinát. A kutatókkal kiegészített kampánycsapata viszont komoly ellenállásba futott bele: az idei választára rendesen megizmosodott populista pártok mind felültek egy kis tudományellenes-oltásellenes riogatásra, és mind a szélsőjobboldali Északi Liga, mind az elitellenes 5 Csillag Mozgalom jelezte már, hogy visszavonnák a törvényt, ha hatalomra kerülnek.

Az Északi Liga vezetője, Matteo Salvini Twitteren üzent, hogy az oltásról szóló döntés a szülők döntése kell legyen, és bár az oltást magát támogatja, a kötelező jellegét nem.

Lorenzin szerint a két politikai erő a blogok és tudományellenes honlapok keltette félelmek és nemtörődömség hullámait lovagolják meg éppen, egykori államellenes megközelítésüket most tudományellenesre cserélték.

Az 5 Csillag mozgalom ugyan jól szerepel a közvélemény-kutatásokban, de kormányra szinte biztos, hogy nem kerülnek majd, mivel senki nem hajlandó nagyon együttműködni velük. Jobb helyzetben van az Északi Liga, amelynek tagjai akár pozícióba is kerülhetnek, ha a Silvio Berlusconi-féle Forza Italia képviselőivel közösen összejön a többségük. Ugyanakkor Berlusconi tavaly kiállt a kötelező oltások mellett.

Az 5 Csillagos mozgalmat alapító egykori komikus, Beppe Grillo pályafutása során többször gúnyolódott már a kötelező védőoltásokon, pártja pedig többször idézett olyan amúgy megcáfolt állításokat, melyek a védőoltásokat az autizmus terjedésével kötötték össze. Az utóbbi időben némileg enyhítettek álláspontjukon, hogy kormányzóképesebbnek tűnjenek, most már azt mondják, hogy a Lorenzin-féle törvény előtt hatályos állapotokhoz akarnak visszatérni, amikor négyféle oltás volt kötelező. Oltásellenes aktivisták nem is fogadták örömmel a párt visszatáncolását.

Olaszországban az elmúlt években csökkent a kétévesen beoltott gyerekek aránya, míg a WHO adatai szerint 2013-ban 90 százalék volt ez az arány, 2015-re 85 százalék lett. A kanyaró elleni hatékony fellépéséhez a WHO 95 százalékos oltottsági arányt ír elő.