A lakók arcán mászkálnak az ágyi poloskák egy pestszentlőrinci pszichiátriai gondozóban

Az RTL Híradó és a Hír Tv is beszámolt egy pestszentlőrinci pszichiátriai gondozóról, ahol súlyos mentális állapotú betegeket kezelnek, és amelyet elleptek az ágyi poloskák. A Hír Tv-nek beszámoló gondozó szerint a poloskák a lakók arcán, a fülükben és az orrukban is mászkálnak.



Az RTL Híradó megkérdezte a problémáról a fenntartót, a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézményt. Ők azt közölték, hogy tudnak a problémáról, azonnal intézkedtek is, és több céggel is végeztettek irtást. “Sajnos részleges sikerrel” - írták. Ezért most a kezelést a gondozottak részleges, szakaszos kiköltöztetése mellett kell végezniük, de ígérik, hogy március végéig megoldják a poloska-helyzetet.