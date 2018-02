Orbán: A magyar ügy nyert ügy

Orbán Viktor vasárnap délután kezdett bele a 20-ik évértékelő beszédébe a Várkert Bazárban. A miniszterelnök először leszögezte, hogy otthon a szüleitől sosem kapott dicséretet a jó munkáért, de a politikában ez nem így van, ezért szerinte ki kell mondani, ez a 8 év jól sikerült. Sőt, “jobban, mint vártuk”.



Orbán ezután percekig sorolta, hogy miben lett jobb hely az ország a kormányzása miatt.

Például azért, mert tavaly nyugdíjprémimumot fizettek a nyugdíjasoknak.

Orbán emellett felemlegette azt is, hogy nőtt a munakhelyek száma, tele van darukkal az ország, annyi az új építkezés, a magyar kultúra pedig a lehető legjobb helyzetben van, hiszen tele vannak a színházak és a mozik, és már nem győznek szállodákat építeni a sok turistának. A házasságok száma nő, és egyre több a gyerek is, így még az is elképzelhető, hogy az ország eléri a népesség-megmaradáshoz szükséges 2-es termékenységi rátát (igaz 8 év alatt csupán 1,5-re sikerült ezt feltornázni).

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

“A magyar ügy, nyert ügy” - mondta Orbán. Hozzátette azt is, hogy Magyarországnak sokkal nagyobb a befolyása, mint azt a mérete indokolná, ennek pedig egyetlen oka van szeirnte: a Fidesz-KDNP leszámolt a politikai korrektséggel. “A szájkosarat visszaküldtük Brüsszelnek, a pórázt pedig az IMF-nek” - mondta.

Ezek után Orbán ráért a közelgő választásokra, és egytől egyig leszólta az összes ellenzéki pártot. Azt mondta, nem is érti, hogy az ellenzéki pártok ilyen állapotban, amiben most vannak, hogyan kérhetnek bizalmat a kormányzáshoz. Karácsony Gergelyt, az MSZP miniszterelnök-jelöltjét külön kiemelte, szerinte ő csak egy idegenlégiós, és annyi lesz a feladata, hogy kivezesse az MSZP-t a parlamentből.



Felemlegette a Jobibkot is, amely szerinte az iszlámnak bízik, és az LMP-t is, amelyről azt mondta, mindössze annyi mondanivalója van, hogy lehet más.



Orbán a bevándorlásról is beszélt, azt mondta, egyre több migránsra lehet majd számítani, a közeljövőben szerinte 60 millió ember fog megindulni Afrikából Európa felé. Szerinte ha ez így folytatódik, Európa nagyvárosaiban muszlim többség lesz.

Szerinte a Nyugat korábban azt mondta, a kevertség szép, de ő nem így gondolja, és azokkal az európai politikusokkal akar szolidáris lenni, akik meg akarják védeni Európát. Ezután pedig külön kiemelte az olasz Silvio Berlusconit és a pártját, és azt mondta, reméli, hogy újra kormányzati pozícióba fog kerülni az olasz politikus.

Soros György neve is előkerült, Orbán szerint a milliárdos támogatói egyenesen egy külön embertípust akarnak létrehozni: a Soros-embertípust. De szerencsére a kormány észnél van, ezért alkották meg a Stop-Soros törvénycsomagot.

A beszéde végén Orbán visszakanyarodott a választásra, és újra ekézte egy kicsit az ellenzéket. Azt mondta nem értik az idők szavát, amiért nem támogatják a kormányt a bevándorlás elleni harcban. Ezért vannak reménytelen helyzetben. Aztán egy hasonlattal fejezte be: 50 nap múlva lesz, aki egy sokemeletes ház földszintjére fog lezuhanni, más meg az ötvenedik emeletre fog feljutni.