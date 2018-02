Dugnál jobbikossal? Két amerikai randioldal is indult kizárólag Trump-rajongóknak

Randiznál momentumossal? Dugnál fideszest? Buliznál Együtt-aktivistával? Csalnál KDNP-ssel? Szexmasszíroznál Molnár Gyula-ista szocialistát? Vinnél swingerklubba kamupártvezetőt?

Trumpdating és Trumpsingles néven két olyan ismerkedőoldal is indult Amerikában, amik a választó- és szexképes közönség egyre durvább politikai megosztottságát használják ki.

A dolog alapja az, hogy a Tinder felmérése szerint a politikai hovatartozás lett az első számú kizáró tényező az online ismerkedő amerikaiak körében. Míg korábban a vallás vagy bőrszín különbözősége jelentette a legfontosabb akadályt, a randizós app kutatása szerint ez mára megváltozott. A neten ismerkedő amerikai nők 71 százaléka eleve elutasítja az eltérő politikai meggyőződésűeket míg a való életben ismerkedők 66 százaléka mondja ugyanezt.



Amerikában korábban is léteztek kicsit hasonló próbálkozások, saját ismerkedőszobák republikánusoknak, demokratáknak, sőt külön Bernie Sanders-ista újszocialistáknak is, de a két új trumpiánus ismerkedőoldal most a műfajban durvának számító, alt rightos hangulatú, vagyis a magyar kormánysajtóhoz hasonlóan alpári nyelvezetével tudott ismertté válni.



A TrumpDating például mostanáig a



deportáld a liberálisokat a szerelmi életedből



szlogennel a nyitóoldalán futott. Ezt leszedték, de a melegellenes “humor” maradt: a felhasználó rögtön a nyitóoldalon elkezdheti összerakni a profilját a “találd meg a párod perceken belül!” feliratú kiválasztós dobozban, ahol a szexuális preferenciák közül két verzió választható, úgyis mint heteró férfi és heteró nő.

Az oldalon meleg nem lehetsz, házas viszont igen. A felhasználók származásánál is meglepő kategóriákkal találkozni, van például “eszkimó”. (Az érintettek ezt a kifejezést sértőnek tartják és nem szokták alkalmazni). De a fehéreknek sem egyszerű, mert olyan alkategóriákba kell betenned magad, mint skandináv, mediterrán, nyugat-európai és kelet-európai. És hogy semminek se legyen semmi értelme, a profilod finomhangolásakor beállítható opció a liberális és a mérsékelt liberális.

(via Business Insider)