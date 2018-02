Trump az első szex után fizetni akart a playmate-nek, aki azért feküdt le vele, mert tetszett neki

Mia Farrow és Woody Allen fia, Ronan Farrow írta meg a New Yorkerben Trump elnök újabb szexügyét, amiről ugyan írtak már korábban is, de Trump akkor simán letagadta. Farrow azonban most megszerezte az érintett nő kézírásos beszámolóját a történtekről.



A sztori 2006. júniusában, Hugh Hefner Playboy-kastélyának medencepartiján indult. A bulit annak ünnepére tartották, hogy Trump valóságsója, a Gyakornok egyik epizódját itt, a Playboy-kastélyban forgatták. A partin Trumpnak megtetszett Karen McDougal, egy korábbi playmate, akit a pinamagazin olvasói 2001-ben a kilencvenes évek második legjobbjának választottak Pamela Anderson után. Trump ekkor alig két éve vette feleségül Melania Asszonyt: a gyerekük, Barron pedig pár hónapos volt.

Donald és Karen

A leendő elnök olyan svunggal nyomult a nőre, hogy az írásos visszaemlékezése szerint a Playmate Promotions nevű cég egyik ott bulizó vezetője azt mondta neki, ő lehet az üzletember új felesége.



A tetszés kölcsönös volt, így Trumpék viszonyt kezdtek. Az üzletember már a bulin elkérte a nő számát, az első szexrandevúra a Los Angeles-i Beverly Hills Hotel privát bungalójában került sor. Az írott memoárból kiderül, hogy a nő tisztára odavolt Trump sármjától és intelligenciájától, abszolúte lelkesen feküdt le vele, ezért is érezte magát leforrázna, amikor, miközben öltözködött, a férfi pénzt vett elő.

"Ránéztem, elszomorodtam és azt monmdtam neki: köszi, nem, én nem olyan lány vagyok. Azért feküdtem le veled, mert bírlak, nem a PÉNZÉRT. Erre azt mondta: "Különleges vagy."

A döcögős indulás után a kapcsolat valósággal zakatolt, a nő szerint ahányszor Trump Los Angeles-ben járt, randevúztak, márpedig akkoriban sokat járt oda. A dokumentum szerint Trump mindig ugyanazt ette - steaket krumplipürével - és sosem ivott egy korty alkoholt sem. A New Yorker cikke megjegyzi, hogy McDougal leírása Trump szokásaival teljesen meggyezik azzal, amit két másik egykori nője mesélt el a későbbi elnökről.

Trump több nyilvános eseményre is elvitte a nőt. A memoár azt állítja, hogy ilyenkor az volt a rendszer, hogy McDougal megvette a repjegyet és kibérelte a szállodai szobát, hogy Trump utána visszatérítse neki a költségeit.

Ha hihetünk több visszemlékezésnek, a Lake Tahoe-nál 2006. júliusában hírességeknek rendezett golftorna valóságos szexolimpia lehetett Trumpnak. McDougal azt írja, hogy ezen is ott volt és le is feküdtek egymással. Ugyanerről beszélt korábban a Stormy Daniels művésznében pornószínészkedő Stephanie Clifford. Egy Alana Evans álnevű másik pornószínésznő szintén azt állítja, hogy ezen a hétvégén Trump meghívta a hotelszobájába. A Jiisca Drake néven ismert kolléganő pedig azt nyilatkozta, hogy az esemény alatt egy este két nőtársával látogatta meg a pizsamát viselő Trumpot, aki kérdés nélkül ölelgetni-csókolgatni kezdte őket.

McDougal szerint Trump idővel több családtagjának is bemutatta őt, amire az állításán túl fényképes bizonyítékok is vannak.

A Playmate beszámolója abban is megegyezik több társáéval, hogy Trump a kapcsolatuk alatt állandóan róla szóló cikkeket és borítókat küldözgetett neki.

A kapcsolatnak a nő vetett véget kilenc hónap után, mert lelkiismeretfurdalása támadt. A playmate egy barátja, John Crawford szerint a szakítást az is siettette, hogy amikor McDougal egyszer felvetette neki, hogy az anyja nem nézi jó szemmel a viszonyukat, Trump "vén boszorkánynak" nevezte a vele egyébként nagyjából egykorú asszonyt. Az is eltávolított a későbbi elnöktől, amikor egy barátnőjével furikázta őket a limuzinján, a a másik nő egy fekete férfival való kapcsolatáról mesélt, mire Trump állítólag megjygezte, hogy eszerint kedveli a nagy fekete farkakat, majd a nő mellméretét kezdte emlegetni.

Az egészt sztori azért nem került napvilágra, mert a National Enquirer című bulvármagazin kiadója a történetet 2016. novemberében, négy nappal az elnökválasztás előtt 150 ezer dollárért megvásárolta, majd szándékosan elsüllyesztette. A nő emiatt nem válaszolhat a Trumppal kapcsolatos kérdésekre.