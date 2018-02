Utolsó lett a történelem első magyar félcsövese

Először próbálkozhatott magyar versenyző a téli olimpiák történetében a síakrobatika félcső selejtezőjében. Swaney Elizabeth, aki amerikai, de az édesanyja magyar, minimálprogrammal jelentkezett, az MTI tudósítása szerint



A selejtezőben két gyakorlatot lehet bemutatni:

A második körben is hasonló sízést mutatott be a 33 éves Swaney - aki előzőleg venezuelai szkeletonosként próbált kijutni az olimpiára - annyi különbséggel, hogy az utolsó elrugaszkodását követően háttal csúszott a célba. Az öt bíró közül négy 31, egy pedig 33 ponttal jutalmazta, így 31,40 ponttal zárt. Mivel az első körben elesett versenyzők másodjára javítottak, a francia Anais Caradeux például 12. helyen még döntőbe is jutott, így Swaney utolsó lett. Az utolsó előtti ellenfele 45,00 ponttal zárt.