Orbán Egerben rúgta be a kampánymotort

Nyitrai Zsolt egyéni választókerületi jelölttel az oldalán indult kampánykörútjára a hétvégén évértékelővel nyitó miniszterelnök, aki családokat látogatott meg, választási gyűlést tartott, és besegített az aláírásgyűjtésben is. A miniszterelnök stábja a Facebookon dokumentálta az eseményeket, amikről hírt adott az MTI is.

Orbán ellátogatott a helyi Eger TV stúdiójába, a Fogadóóra című műsorba is, ahol arról beszélt, hogy megépül a Nemzeti Úszó- és Vízilabdaközpont, folytatódik az Egri Vár rekonstrukciója, és elkészül az M27-es gyorsforgalmi út is. A legjobb része az interjúnak, amikor Orbán arról beszél, hogy Habis László polgármester és Nyitrai kivették (!) belőle azt az ígéretet, hogy ha a Fidesz nyer, megépül végre az autópályához kapcsolódó elkerülőút is.