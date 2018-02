Beteríti a hó az ország nyugati felét

A havazás, illetve hófúvás veszélye miatt néhány dunántúli megyére csütörtökre is figyelmeztetéseket adott ki a meteorológiai szolgálat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint a havazás legfőképp a Dunántúlon várható. A szerda éjjeli órákig mintegy 5-10 centiméter, csütörtök estig további 5-15 centiméter friss hóréteg alakulhat ki. A nagyobb mennyiség főként a délnyugati tájakon, valamint a 200-300 méternél magasabban fekvő területeken valószínű.

A havazás veszélye miatt Baranya, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Máshol a hó mellett síkvidéken havas eső, helyenként eső is várható. A hajnali órákban az Alföld déli részén helyenként ónos eső is előfordulhat. A Nyugat-Dunántúlon a 45 kilométer/óra körüli széllökések gyenge hófúvást is okozhatnak.

A hófúvás veszélye miatt Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas és Zala megyére adtak ki szintén elsőfokú figyelmeztetést.

Csütörtökön a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és 0 fok között valószínű. A nappali maximumok általában mínusz 2 és plusz 5 Celsius-fok között alakulnak, de a Tiszántúlon plusz 5-7 fok is lehet.

A jelenlegi előrejelzés szerint pénteken, a nap első felében még többfelé havazhat. Aztán a hétvége további részében szárazabb, de egyúttal egyre hidegebb idő várható. Vasárnap a leghidegebb órákban néhol mínusz 15 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet, a maximumok pedig országszerte mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakulnak majd. (MTI)