A kulacsát keresgélte az idióta kapus, miközben gólt kapott

Még csak nem is valamelyik bohócligában, hanem a nemzetközileg is jegyzett és nívósnak tartott Bundesliga II-ben, a Duisburg-Ingolstadt meccsen esett valószínűleg a szezon egyik legidiótább gólja, amit a vendégek csatára, Stefan Kutschke jegyzett, de Mark Flekken kapusról marad emlékezetes. A duisburgi védő hazafejelte a labdát, de Flekken akkor még bőven a kulacsát matatta valahol a hálóban, hogy aztán a támadónak már csak bepöckölni kelljen a gólt. Miközben persze nagyon mókás, azért is érthetetlen a gól, mert nem egy gyors kontra végén esett, hanem egy komótosan felívelt labda után került a 16-oson belülre a labda. Ezzel lett 1-1 a 18. percben, Flekken kapus annak örülhet, hogy végül 2-1-re nyert a csapata, de az év végi madárgólok összefoglalójában így is bérelt helye lesz. (Nemzeti Sport)