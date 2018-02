Hajánál fogva rángatta és rugdosta végig a bolt padlóján élettársát a megvadult győri férfi

Biztonsági kamera rögzítette egy győri üzletben, amint nyilvánosan és brutálisan bántalmazta élettársát egy 27 éves győri férfi. A videón látszik, hogy a férfi hosszú másodperceken keresztül fenyegeti és lökdösi a nőt, aki hiába próbál sarokba bújni előle. Végigrángatja az üzlet padlóján az asszonyt, bele is rúg egyet, majd feldúltan távozik. Mindeközben a biztonsági őr láthatóan nem tesz semmit, egy másik nő próbál az áldozat segítségére kelni.

A Kisalföld azt írja, hogy az eset még januárban történt: a férfi egy másik üzletben látta meg a nőt, aki a szomszédos boltba menekült előle. Ott rögzítette a kamera a történteket. A lap szerint a küzdősportot űző férfi más nyilvános helyeken, például buszon is bántalmazta már a nőt és 8 éves kislányát. Akkor marokra fogva tépte a haját, majd az édesanyja védelmére kelő kislányt megütötte, és el is lökte, a sértettet a hajánál fogva a busz padlójára rántotta, az ajtóhoz vonszolta, és a kislány haját is megtépte.



2017 őszén elvette a nő útlevelét, novemberben pedig hivatalos helyen is bántalmazta: elgáncsolta, a földön rángatta, haját tépte, megütötte. A férfi korábbi barátnőjét is bántalmazta, és többször meg is erőszakolta 2016 szeptemberében - írja még a Kisalföld.

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség a brutális férfi 30 napos előzetes letartóztatását indítványozta. Összesen hat bűncselekménnyel gyanúsítják. A bíróság pénteken elrendelte az előzetes letartóztatást. A döntést kihirdetésekor a férfi bilinccsel kezdte ütni saját fejét, ezért kórházba kellett szállítani. (Kisalföld)