A brüsszeli hajléktalanokat akaratuk ellenére is beviszik a menedékhelyekre a nagy hidegben

A rendőrök a következő napokban őrizetbe fogják venni az utcán alvó hajléktalanokat Brüsszelben, amennyiben a mostani rendkívül hideg idő ellenére sem hajlandóak szállón tölteni az éjszakát - jelentette a belga sajtó hétfőn.



A Le Soir című újság cikke szerint Philippe Close polgármester arra utasította a rendőrséget, hogy este 8 és reggel 7 óra között vigyenek be minden hajléktalant a menedékhelyekre, akár akaratuk ellenére is. Az intézkedés során a kiskorúaknak kell elsőbbséget élvezniük. A rendelet március 8-ig marad érvényben, szükség esetén azonban meghosszabbítható.

A VTM flamand közszolgálati csatorna arról számolt be, hogy ezen intézkedést elsőként a brüsszeli Etterbeek kerületben vezették be, ahol tíz embert már őrizetbe is kellett venni hétfőre virradóra. Vincent De Wolf etterbeeki polgármester rámutatott: az utcán éjszakázó hajléktalanok a fagyhalált kockáztatják. "Polgármesterként mindenki biztonságára ügyelnem kell, és kötelességem segíteni azoknak, akik veszélyben vannak" - jelentette ki.

Belgiumot a hét elején éri el a hideghullám, az előrejelzések szerint a hőmérséklet éjjel akár mínusz 10 Celsius-fok alá is süllyedhet, ráadásul az erős szél is jelentősen rontja a hőérzetet. Civil szervezetek szerint a belga fővárosban több mint háromezer hajléktalan él. (MTI)