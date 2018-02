Egy maffiózó piszkos ügyeiről írt utoljára a meggyilkolt szlovák újságíró

Utolsó cikkében egy pozsonyi luxuslakópark körüli bűncselekményekről írt Ján Kuciak, az Aktuality című szlovák hírszájt 27 éves oknyomozó újságírója, akit vasárnap éjjel találtak holtan nagymácsédi otthonában. Vele és szintén 27 éves menyasszonyával egy-egy lövéssel végeztek gyilkosaik.

Bár a gyilkosság indítéka még nem tisztázott, Kuciak nagyon veszélyes embereknek okozott kellemetlen perceket munkájával. Az utóbbi időben leginkább egy maffiagyanús vállalkozó, Marián Kočner gyanús ügyleteit igyekezett feltárni. Kočner öt cége is gyanús tranzakciókat hajtott végre a pozsonyi luxuslakópark, a Five Star Residence lakásaival. A Five Star Residence építkezése miatt több rendőrségi nyomozás is folyik.

Kočner a Parameter című szlovákiai magyar hírszájt szerint korábban már fenyegette Kuciakot, amikor egy másik gyanús ügyletéről írt. Kočner akkor azt mondta Kuciaknak, hogy "különös figyelmet szentel" majd a családjának, anyjának, apjának, testéverinek, és keresni fogja a lehetőséget, hogy besározza őket.

A kettős gyilkosság egész Szlovákiát megrázta. Robert Kaliňák belügyminiszter a Facebookon adott hangot döbbenetének. A miniszter minden programját lemondta, és hazatért Pozsonyba. Az ellenzéki KDH európai parlamenti képviselője, Anna Záborská szerint Kaliňáknak le kéne mondania. "Szlovákia ma csatlakozott azokhoz az országokhoz, amelyekben az oknyomozó újságírókat halál fenyegeti. A politikai felelősséget ezért elsősorban a belügyminiszternek kell viselnie" - mondta a Parameter szerint.

A gyilkosság Robert Fico miniszterelnök szerint is a demokrácia és a sajtószabadság elleni támadásként értelmezhető, ha valóban Kuciak munkájához van köze.