Méteres hó van a Kékesen

Hókotró takarítja a havat Kékestetőn február 14-én Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapjára kedd este feltöltött adatok szerint 100 centit is meghaladta a hó magassága a Kékestetőn, ahol 21 óra magasságában mínusz 15,5 fokot mértek.



2013 márciusában, azaz majdnem öt éve volt utoljára ekkora hó az ország legmagasabb pontján. Előtte évtizedekig nem. A rekordtól még ez is messze van: 1947-ben Kőszeg-Stájerházak mérőállomáson 1,51 méter vastag hótakarót mértek.

Rekorddöntés nem fenyeget, mivel a nagy havazásnak várhatóan egy időre biztosan vége, még ha a fagy velünk is marad. Szerdán hajnalban, elsősorban Nyugat-Dunántúlon és a Zemplén környékén még lesz szállingózás, de napközben már ott is csak alig-alig.

Reggel borongósabb, a nap folyamán később aztán már naposabb időszakok is lesznek, piszok hideg lesz viszont: a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és mínusz 8 között lesz, de hajnalban és este simán lesz mínusz 10 alatt is.

Csütörtök délutánra a nap is elbújik, és némi hószállingózás lesz ismét, de továbbra is inkább a metsző hideg lesz a para: éjszaka mínusz 16-ig hűlhet a levegő, de nyugaton, a hóval borított területeken mínusz 20 is lehet, és nappal is maximum mínusz 2-ig "melegszik" a levegő.

A hétvége közeledtével fokozatosan melegszik majd az idő, pluszokra is lehet majd számítani, viszont nem lesz teljesen száraz az idő, ónos csapadék is várható. (MET)