Sikersztorik Óvatos Duhajoktól: a legprofibb sörmentések

Vannak pillanatok, amikor egy korsó - néha már csak fél, akár negyed korsó - is oly becsessé válik, hogy akár az életünket is kockára tennénk érte. Ez nem költői túlzás, néhány hősies lelkületű sörivó tényleg, konkrétan előrébb helyezi katasztrófa idején azt a pár kortyot, ami még nem került végső rendeltetési helyére, mint a saját testi épségét. Emberi giroszkópok, igazi Óvatos Duhajok ők, akik esés-kelés, patakba pottyanás közben is képesek mindig úgy kitartani a vízszintet a pohárral, korsóval, dobozzal, hogy egy Airbus műhorizontja se különben. Mivel ma már nincs olyan téma, amiről ne lenne összevágott videó, úgynevezett compilation a YT-on, erről is van; mutatom:

A terepen végzett freestyle sörmentés megrendezett, egyszerű sördobós-elkapós stílusa mára videós mémtéma is lett. A "Hey dude, pass me a beer!" egy amerikai sörmárka (Old Milwaukee) kampánya volt még 2012-ben, de a szellem, hogy úgy mondjam, kibújt a palackból, és a mai napig készülnek a sördobós-sörelkapós házi videók. Ahogy általában mindennel, a sörmentéssel is az a helyzet, hogy a természetes az igazi. Íme, örök példaképünk, John Coffey artisztikus produkciója crowdwalking közben:

Persze illik tényleg elővigyázatosnak lenni Óvatos Duhajkodás közben. Ha bajba kerül a sör, és megmenti egy hős, az OK, de ok nélkül veszélyes mutatványokat végezni egy ilyen értékes holmival? És mi van, ha KILÖTTYEN?



Szóval a sörmentést semmiképp se jó sörrel gyakoroljuk! Egy átlagos, hétköznapi lágerért nem nagy kár, ha mégsem jön össze a mutatvány, de rendes sörivók még óvatosan se duhajkodjanak olyasmivel, mint például a Soproni két új különlegessége! A szűretlen világos IPA és a könnyű barna Démon megérdemli az odafigyelést és elővigyázatosságot a felhasználók részéről, játszani ott vannak a bolti sajátmárkás lélöttyök inkább!



