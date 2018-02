A román elnök szerint megengedhetetlen az igazságszolgáltatás politikai felügyelet alá helyezése

Klaus Iohannis román államfő szerint olyanok fogtak össze a korrupcióellenes ügyészség (DNA) lejáratására és politikai felügyelet alá helyezésére, akik ellen a vádhatóság bűnvádi eljárást indított, de ez megengedhetetlen. Iohannis továbbra is támogatja a DNA tevékenységét, a korrupció visszaszorítását.

Az államfő a DNA szerdai évértékelő értekezletén vette megint a védelmébe a DNA-t, részrehajlónak, tendenciózusnak és politikailag elkötelezettnek minősítve az ügyészségről bemutatott miniszteri jelentést, amire hivatkozva a szaktárca vezetője Laura Codruta Kövesisnek, a DNA főügyészének a leváltását kezdeményezte.

A jobboldali elnök nem tért ki beszédében arra, eltávolítja-e a hivatalából a szociálliberális kormány által bírált korrupcióellenes főügyészt, de érkezéskor a rá váró újságírók érdeklődésére annyit mondott, „egyre távolabb kerülünk egy felmentéstől”. Az államfő arra utalhatott, hogy előző nap a bírák és ügyészek szakmai testülete is negatívan véleményezte a főügyész felmentését célzó miniszteri kezdeményezést.

Klaus Johannis román elnök Fotó: AFP / STR

Kövesi tevékenységi beszámolójában elmondta: a román bíróságok tavaly több mint 700 vádlottat ítéltek el a DNA vádiratai alapján, köztük 3 képviselőt, 1 szenátort és 28 polgármestert. De elismerte, hogy tavaly 92 vádlottjukat felmentették, viszont a megalapozatlanul bíróság elé állított vádlottak 9 százalékos aránya alacsonyabb volt, mint 2016-ban.

A DNA-nál dolgozó kb. 100 ügyész tavaly 3800 ügyet oldott meg, a megoldásra váró több mint 11 ezerből. Ez újabb rekordnak számít a közel másfél évtizede alakult vádhatóságnál, de így is további 6000 megoldásra váró ügyet görgetnek maguk előtt – magyarázta a főügyész.

Kövesi szerint az is beszédes adat, hogy a DNA tavaly – a vádiratai alapján hozott jogerős bírósági ítéletekkel – kb. 160 millió eurónyi (több mint 50 milliárd forint) jogtalanul eltulajdonított közpénz „visszaszerzését” tette lehetővé, de ahhoz, hogy ez az összeg valóban visszatérjen az államkasszába, be is kell azt hajtani az elítéltektől.

A DNA a nagykorrupciós ügyekben illetékes, vagyis azokban az esetekben, amikben 10 ezer eurónál (kb. 3,14 millió forint) nagyobb összegű megvesztegetésről vagy 200 ezer eurónál (kb. 62,8 millió forint) nagyobb kárról van szó, illetve minden olyan esetben, amiben a gyanúsítottak köztisztviselők. (MTI)