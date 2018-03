Júliustól már csak heti 52 órát kell dolgozniuk a dél-koreaiaknak

Nagy többséggel megszavazta a dél-koreai parlament Mun Dzsein elnök javaslatát, így idén júliustól a dél-koreai dolgozók munkahete 52 órásra csökken. Micsoda??? Igen, jól látják, idén júliustól a dél-koreaiaknak már csak heti 17 órával kell többet dolgozniuk egy átlagos francia, és 12 órával többet egy átlag magyar munkavállalónál.

Ez hatalmas előrelépés, mert Dél-Koreában jelenleg 68 órás a munkahét, ami még hét napos munkahéttel számolva is napi kilenc óra munkát jelent, az Európában szokásos öt napos munkahétre átszámítva napi 13 óra 36 perces munkaidőt jelent.

Mun elnöknek nem ez az első, a munkások jólétét előrelendítő intézkedése, idén már elérte a minimálbér 16 százalékos emelését is.

Az elnök a dél-koreai munkaadók erőteljes tiltakozása ellenére verte keresztül ötletét, mert szerinte az feltétlenül szükséges volt a dél-koreaiak életkörülményeinek javításához, egyben munkahelyeket is teremthet, és még a produktivitást is javíthatja. Emellett még a születésszám növekedését is remélik tőle, mert a statisztikák szerint az agyonhajszolt koreaiaknak nem nagyon volt már erejük szaporodni egy 68 órás munkahét után.

A dél-koreai dolgozók túlhajszolására jellemző, hogy a hasonló életszínvonalon élő ausztrál és brit melósoknál évente négyszáz órával, vagyis konkrétan tíz európai munkahéttel többet dolgoztak. (Via The Guardian)