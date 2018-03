Már az osztrák közszolgálati tévé is felfigyelt rá, hogy Mészáros Lőrinc birodalma Ausztriában terjeszkedik tovább

Az osztrák közszolgálati tévé annál a négycsillagos, muraui síhotelnél forgatott, amit a hírek szerint Mészáros Lőrinc birodalma szippantott magába. A Kreischberg lábánál fekvő sípálya egyébként is tele van magyarokkal, ezért Kis-Magyarországnak is nevezik.



A RELAX Gastro & Hotel

A riportban megjegyzik, hogy a pletykák szerint a környék második legnagyobb turistakomplexuma már Orbán Viktor közeli barátjához, Mészáros Lőrinchez tartozik. Mivel az ide látogató vendégek 60 százaléka magyar, ezért mindenki kapásból felismerte a felcsúti milliárdost, amikor a riporter körbevitte a fényképét.



Az osztrák közszolgálati csatorna is rácsodálkozott, hogy Mészáros mekkora birodalmat épített fel, amihez hotelek, mezőgazdasági üzemek, focicsapatok, újságok, építőipari cégek tartoznak, amelyek rengeteg állami megbízást húznak be. De még az ásványvizet is ő szállítja a magyar vasútnak. Hozzáteszik, hogy a vagyona néhány év alatt megtízszereződött, és ma már ő az 5. leggazdagabb magyar.