Jelzálogot raktak a miskolci kórház sugárterápiás gépeire

Tiba Sándor, a Miskolci Megyei Kórház februárban leváltott főigazgatója Fotó: bazmkorhaz.hu

Elég nagy katyvaszt hagyott maga után Tiba Sándor, a Miskolci Megyei Kórház februárban menesztett főigazgatója. Tiba tavaly szeptember óta nem fizet a kórházban 2006 óta, egy 15 éves megállapodás alapján sugárterápiás gépeket üzemeltető és karbantartó Medcenter Kft.-nek. Tiba szerint döntését az Állami Egészségügyi Ellátóközpont (ÁEEK) illetékesei szóban jóváhagyták.

Akárhogy is történt, a Medcenter gépbeszerzését hitelező bank, a Raiffeisen most jelzálogot jegyzett be a gépekre, amelyekhez ezután a bank jóváhagyása nélkül javarészt hozzányúlni se szabad. Nem lehet karbantartani, javítani, megbontani, eladni a gépeket, írja Danó Anna a Népszavában.

Ő amúgy úgy tudja, hogy az ÁEEK és a Medcenter jogászai sokat egyeztettek már a témában, de a tárgyalások eredménytelenek voltak. Danó az ÁEEK-t és a Medcenter tulajdonosát, Gubacsi Lászlót is megkereste, de nem reagáltak kérdéseire.