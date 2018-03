Nem bírta tovább, lemond az USA mexikói nagykövete

Roberta Jacobson 2018. február 13-án még az amerikaiak új mexikói nagykövetségének alapkőletételét ünnepelte. Alig három héttel később lemondott a posztjáról, új kihívások után néz inkább. Fotó: Rebecca Blackwell/AP

Megbizatása lejárta előtt legalább egy évvel távozik posztjáról az Egyesült Államok mexikói nagykövete, Roberta Jacobson. Jacobson nagy tapasztalatú karrierdiplomata, 31 évig szolgált az amerikai külügyminisztériumban. Mexikói nagyköveti kinevezése előtt a nyugati félteke ügyeiért felelős külügyminiszter-helyettes is volt, ő vezette azokat az amerikai-kubai tárgyalásokat, melyek végén a két ország újra hivatalosan is kapcsolatra lépett, és újranyitották az amerikaiak havannai nagykövetségét.

Emiatt a jellemzően republikánusokat támogató kubai emigráció keményen bírálta, mexikói nagyköveti kinevezését a republikánusok egy ideig akadályozták is az amerikai törvényhozásban. Végül 2016. május 5-én foglalta el posztját, amit csütörtöki bejelentése szerint idén május 5-én, legalább egy évvel hivatali ideje lejárta előtt hagy el - az amerikai nagyköveteket három évre szokták kinevezni, ez egy évvel automatikusan meghosszabbítható.

"31 évnyi kormányzati szolgálat után május elején elhagyom a posztom, hogy új lehetőségeket keressek. Abban a tudatban teszem ezt, hogy az amerikai-mexikói kapcsolatok erősek és életbevágóan fontosak, és hogy a mexikói követségünk csodálatos csapata biztosítani fogja, hogy ez így is maradjon" - írta a stábjának, elismerve, hogy "drámai pillanatban" hagyja el a posztját.

Ezzel arra utalhatott, hogy Donald Trump, aki elnökválasztási kampánya egyik fő témájává tette Mexikó gyalázását, február végén annyira összeveszett telefonon Enrique Pena Nieto mexikói elnökkel, hogy az dühében még a tervezett washingtoni látogatását is lemondta. Trump a sajtóhírek szerint nem volt hajlandó rá, hogy végre nyilvánosan is beismerje, Mexikó nem fogja kifizetni azt a falat, amit Trump a határra akar építeni.

A találkozó amúgy elég életbe vágó lett volna, mert Trump másik kampányőrülete az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás (NAFTA) felmondása volt, márpedig a csúcstalálkozón ennek az újratárgyalása is téma lett volna. (Via The Guardian)