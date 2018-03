Meghalt Davide Astori, a Fiorentina csapatkapitánya

A 31 éves labdarúgó 14-szeres olasz válogatott volt, szombat éjjel halt meg váratlanul hotelszobájában. Vasárnap játszott volna az Udinese elleni meccsen. Nemcsak ez a meccset, de a teljes olasz bajnoki fordulót elhalasztották, vasárnap minden meccs elmarad.

A középső védő 12 éve volt profi labdarúgó. A firenzei klubot megrázta az eset, közleményükben erősítették meg a sajtóértesüléseket.

Fotó: Giuseppe Maffia/NurPhoto

Astori az AC Milanban kezdte pályafutását, de sosem mutatkozott be a milánóiak első csapatában. A Cagliarihoz került, itt lett országszerte ismert játékos, hat éven át 174 alkalommal játszott a csapatban, innen hívták be a válogatottba is.

Kölcsönben megjárta az AS Romát, majd a Fiorentinához került, ahol hamar bejátszotta magát a kezdőcsapatba, majd csapatkapitány is lett.

Hivatalosan egyelőre nem tudni, mi okozta Astori halálát, az olasz sajtóban elsősorban szívleállásra gyanakodnak. (Goal.com)