Elkészült Magyarország Digitális Agrárstratégiájának tervezete

Örvendjenek, Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Deutsch Tamás, Magyarország digitális Deutsch Tamása közös sajtótájékoztatón jelentették be Magyarország Digitális Agrárstratégiája, illetve kormányzatiul Digitális Agrár Stratégiája szakmai tervezetének elkészültét.

Hogy ez micsoda, arról fogalmam sincs, de Fazekas miniszter úr szerint a Digitális Agrárstratégia (a továbbiakban DAS) az első ágazati digitális stratégia.

Bár az eseményről az MTI egy kisregényt közölt, sajnos az, hogy mégis mi lehet a DAS, az nem derült ki. Kiss Miklós Zsolt, az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár is csak annyit mondott, hogy "a következő években meghatározza a mezőgazdaságban dolgozók életét az, hogy hogyan tudnának részt venni a digitalizációban".