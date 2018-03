Frances McDormand olyan Oscar-beszédet mondott, amivel azonnal a filmtörténelembe írt egy kifejezést

Ahogy a legtöbb kategóriában, úgy a női mezőnyben is bejött a papírforma, és Frances McDormand megkapta az Oscar-díjat a Három óriásplakát Ebbing határában főszerepéért.

Fotó: KEVIN WINTER/AFP

A színésznő az este legemlékezetesebb köszönőbeszédét adta elő. Megkért minden női jelöltet a teremben, hogy álljanak fel, (külön kiemelve Meryl Streepet, mert ha ő feláll, követik mások is), és azt mikor felálltak azt mondta:

„Nézzenek körül, mert mindannyiunknak vannak történeteink, amiket el akarunk mesélni, és projektjeink, amiket meg akarunk valósítani.” Ne a mai bulin beszéljék meg ezeket, de kezdjenek el róla tárgyalni minél hamarabb, üzente.



A jelöltek óriási taps mellett fel is álltak. Beszédét azzal fejezte be, „két szót szeretnék itt hagyni ma estére:

inclusion rider.”

Ha valaki nem érti, nem kell rosszul éreznie magát: még a Guardian percről percre tudósításában sem értették először, hogy miről van szó, de a Hollywood Reporter is külön magyarázócikket írt gyorsan. (És valószínűleg a kifejezés Google-keresései is megugranak most.)

Szóval, ha jól értem az inclusion rider a filmszakmában kötött szerződésekben megjelenő pont, ami arról szól, hogy a színész kikötheti, a forgatáson törekedni kell a nemi és faji egyenlőségre a stábtagok között. Frances McDormand tehát valószínűleg azt akarta jelezni, hogy minél többen kössék ezt ki a szerződésükben.