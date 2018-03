Kidőlt egy 227 éves fa, amit még George Washington ültetett

Egy héttel George Washington 286. születésnapja után az Egyesült Államok első elnökének Mount Vernon-i birtokán kidőlt egy 227 éves fa, amit még maga George Washington ültetett.

Pénteken hatalmas vihar tombolt Virginiában, a birtokot a 100 km/h-ás szél miatt le is zárták a látogatók elől. Őket így megkímélte a vihar, aminek az a kanadai hemlokfenyő, amit a legenda szerint New York kormányzója egy fél hordóban küldött George Washingtonnak, már nem tudott ellenállni.

"Sok fát vesztettünk tegnap D. C. térségében, de talán egyik se jelentősebb veszteség ennél az 1791-es kanadai hemlokfenyőnél Mount Vernonban" - írta a Twitteren Rob Shenk, a Mount Vernon-i nemzeti emlékhely egyik vezetője. Dean Norton, a birtok kertészeti igazgatója szerint ez a fa volt a legjobban dokumentált növény az egész birtokon. (Via NBC New York)