Ma még havazni fog, de már semmi se állíthatja meg a tavaszt

Magyarország pillanatnyi időjárása 2018. március 5-én hajnali 5:50-kor Fotó: OMSZ

Hónapok óta várok már a pillanatra, és végre eljött: világosban kezdhetem a hajnali ügyeletet! A tavasznak egyelőre ennyi jele van, kérdezzék csak a nyírbogátiakat, ahol ma hajnalban mínusz 17 fokot mértek. Az ország keleti határvidékén még kemény fagyok vannak, az ország középső részén már csak mínusz 6-mínusz 10 fokot mérnek, a nyugati határvidéken meg épphogy fagy.

Napközben már a melegfront hatása fog érvényesülni úgy hőmérsékletekben, mint keringési zavarokban és fejfájásban. A melegebb levegővel együtt nedvesség is érkezik, ezt javarészt hó, este felé ónos eső formájában élvezhetjük. A csapadékos idő kedden is folytatódik, akkor a hó és eső közti átmenet minden elemével megismerkedhetünk majd. Kedden már csak elszórtan lesz fagy, szerdán pedig már egész koratavaszi 6-11 fokra is számíthatunk, hétvégére pedig végérvényesen megérkezik a tavasz.