Vietnamban demonstrál erőt az amerikai hadiflotta

A USS Carl Vinson öt F/A-18-as Hornet felvezetésével a Csendes-óceánon 2017. június 16-án. Fotó: SEAN M. CASTELLANO/AFP

Történelmi kikötésre készül az amerikai hadiflotta egyik repülőhordozója, a USS Carl Vinson. 1975, a vietnami háború lezárása óta először köt ki amerikai repülőhordozó vietnami kikötőben. A Carl Vinson egy flottakötelék részeként érkezik Vietnamba, így összesen 5500, a vietnami háború lezárása óta messze a legtöbb amerikai katona érkezik egyszerre Vietnamba.

Az is szimbolikus, hogy a Carl Vinson Danangban köt ki - ott, ahol először szálltak partra amerikai csapatok a vietnami háborúban. Ennél kevés dolog fejezhetné ki jobban a két ország viszonyának változását, az egyre javuló együttműködést a két ország hadseregei között. Ami egyben Kínának is üzenet lehet - bár Kínához hasonlóan Vietnam is kommunista pártirányítás alatt áll, a két ország riválisa egymásnak a Dél-Kínai-tenger térségében.

Kína az egész Dél-Kínai-tengert saját beltengerének értelmezi, az amerikai hadiflotta viszont eddig is rendszeresen járt a térségben, hivatalosan a szabad hajózás biztosítására. A vietnami megálló jelzi, hogy bár az amerikaiak hivatalosan nem hajlandók állást foglalni a dél-kínai-tengeri területi viták ügyében, világos preferenciáik vannak. (Via BBC)