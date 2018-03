Kósa Lajos a hajléktalannak: Nagy butaság kint aludni az utcán

„Debreceni találkozások” - ezzel a címmel került fel vasárnap Facebookra az a videó, melyen aláírásgyűjtés közben tekinthetjük meg a tárca nélküli minisztert. A Fideszben most az is disznót eszik, aki eddig még rá sem nézett a kolbászra sohasem, így Kósa videója is egy kiadós piacozással indul, ahol kajálás közben arról beszél, a két legfontosabb dolog a tej és a vér, ha ezt a két dolgot eszi az ember, biztosan nem lesz hiánybetegsége. Aztán a jelenlegi forgatókönyv szerint meglepetésszerűen felkeresett néhány állampolgárt otthonunkban, köztük egy 98 éves nőt, viccelődött kicsit, majd autóba szállt. Amikor egy hajléktalanhoz ért, megállt, és az ablakon kihajolva kezdett beszélgetni vele.

Miután a férfi elárulta, hogy az utcán alszik, Kósa közölte, az nagy butaság,

mert a hajléktalanszállón is van hely. „Tényleg. Tudom, mer' én szoktam nekik adományozni egy csomó pénzt” - tette hozzá.