Először ítéltek el valakit szexizmusért Belgiumban

Belgiumban tavaly novemberben ítéltek el először valakit a 2014-ben hozott szexizmus-törvény alapján. Az esetről azonban csak most számolt be először a média.



A törvényt azután hozták, miután egy dokumentumfilm bemutatta azokat a mindennapos zaklatásokat, amelyeket a nőknek az utcán kell átélniük. A törvény alapján büntethető, ha valaki a neme vagy a szexuális irányultsága miatt lenézően viselkedik valakivel közterületen.

Az első ügy pedig éppen egy belga rendőrnőt érintett, aki még 2016-ban egy szabálytalanul közlekedő autós ellen intézkedett. A férfi elmenekült előle, de a nő végül elkapta, ő pedig - több férfi rendőr jelenlétében - beszólt a nőnek, azt mondta neki, “nem beszélek egy nővel, a rendőri munka nem nőknek való”.

A brüsszeli bíróság ezért háromezer euró pénzbüntetésre ítélte, amit ha nem fizet be, akár egy hónapra is elzárhatják. A férfi nem jelent meg a bíróságon, de még fellebbezhet. Az ügyészség szóvivője azt mondta, ez az első alkalom, hogy valakit megvádoltak a törvény alapján. A belga rendőrségben egyébként 40 ezer rendőr szolgál, és 30 százalékuk nő. (BBC, New York Times)