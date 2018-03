Szutykosan indul, de lassan tavaszodik

A hajnali ónos esőzés, szutyok, szürkeség és ború miatt a reggeli pillanatokban még úgy tűnhet, talánsosem lesz tavasz, de ez olyannyira nem igaz, hogy már délutánra felszakadozhat a felhőzet, lassul, aztán megáll a délnyugat felől érkező felhők tömege és még a nap is ki fog sütni, miközben akár 7-9 fok is lehet a legmelegebb momentumokban. Főleg a keleti országrész, annak is az északi csücske marad csapadékos csak csütörtökig, az ország többi részén már javul az idő. Hajnalban sincs már kevesebb mint mínusz 2 fok, és ahogy közeledik a hétvége, úgy lesz egyre barátságosabb az időjárás. (met.hu)