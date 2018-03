Bevándorlóellenes terrorcsoport tagjait ítélték el Németországban

A bevándorlóellenes terrorcsoport egyik tagja kapucnival takarta az arcát a tárgyaláson. Fotó: Sebastian Kahnert/dpa Picture-Alliance/AFP

Súlyos börtönbüntetést szabott ki a német bíróság egy szélsőjobboldali csoport nyolc tagjára. A vád szerint a hét férfi és egy nő gyilkosságot tervezett, és bombatámadást terveztek egy menekültszállás ellen. Ezért az ügyészség terrorizmussal vádolta őket.

Az ügyészség szerint a csoportot az idegengyűlölet és a náci ideológia motiválta, a céljuk pedig az volt, hogy megfélemlítéssel üldözzék el a bevándorlókat az országból. A gondolatot cselekvés követte: bombát robbantottak egy menekültszállásnál. A céljuk a gyilkolás volt, tisztában voltak vele, hogy a szálláson laknak is. Merényletet kíséreltek meg egy szélsőbaloldali politikus ellen is, az autóját robbantották fel. A robbanószert Csehországból csempészték Németországba.

A vádlottak a támadásokban játszott szerepüket beismerték, a terrorizmus vádját és a gyilkossági kísérletet azonban tagadták. Az ügyészség szerint viszont a csoport szervezettsége és felépítése alapján terrorcsoportnak minősül.

A nyolc elítélt szélsőjobboldali terrorista a Freital-csoport tagja volt. A csoport arról a szászországi városról kapta a nevét, ami a bázisuk volt. Az egykori NDK területén lévő Szászország a német szélsőjobboldal fellegvárának számít.

A csoport 2015-ben hajtott végre támadásokat, amikor a menekültválság közepén felerősödött a szélsőjobboldali erőszak.

A drezdai bíróság egy évig tárgyalta ügyüket. A csoport hét nagykorú tagját 5-10 év börtönre ítélték, az egyetlen fiatalkorú négy évet kapott. A csoport két vezetője, Timo S. és Patrick F. tíz, illetve 9,5 év börtönt kapott. Az ítélet még nem jogerős. (Via The New York Times)