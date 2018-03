Novák Katalin szerint a nők és a férfiak nem egyformák

"A nők és a férfiak hasonlóak és egyenlőek, de nem egyformák, ezért az egyenlőséget, és nem az egyformaságot kell hangsúlyozni" - hívta fel a nőnap alkalmából egy nem létező problémára mindannyiunk figyelmét, egyben tett cáfolhatatlanul pontos anatómiai megfigyelést Novák Katalin, akinek családügyi államtitkárként nyilván illik jóltájékozottnak lenni ezekben a dolgokban.

Majd egyből tovább is lépett az előző mondatában hangsúlyozott egyenlőségen, mondván a nőknek plusz támogatásra van szükségük. Az erős kezdés után aztán egészen érdemi, és a kurzus eddigi gyakorlata alapján némileg szokatlan kijelentéseket is tett, például azt, hogy a kormánynak ugyanúgy kéne támogatnia a főállású anyaságot választó nőket, mint azokat, akik vissza kívánnának térni a munkaerőpiacra. (Via MTI)