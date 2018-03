Úgy tűnik, hogy megoldódott Amelia Earhart eltűnésének rejtélye

Amelia Earhart Fotó: COLLECTION CHRISTOPHEL/Collection Christophel

Megoldódni látszik a 20. század egyik legnagyobb rejtélye, a világhírű pilótanő, Amelia Earhart nyomtalan eltűnése. Egy most publikált kutatásában a Tennessee Egyetem oktatója, Richard L. Jantz azt állítja, hogy a távoli csendes-óceáni szigeten, Nikumarorón 1941-ben talált csontváz Earharté volt.

Earhartnak 1937-ben veszett nyoma, Jantz szerint lezuhanása után számkivetettként halt meg a távoli szigeten.

A most a vizsgálatok alapján Earhartnak tulajdonított maradványokat egy brit expedíció már 1940-ben felfedezte, de egy évvel később a halottkémi vizsgálatok alapján arra jutottak, hogy azok egy férfi maradványai. A csontok mellett amúgy pár használati tárgyat is találtak, például egy 1918-ban gyártott szextánst és egy üveg keserűlikőrt.

Jantz szerint az 1941-es vizsgálatot végzők tévedtek. Ő a megtalált maradványokat Earhart ismert testméretadataival vetette össze, és arra jutott, hogy "Earhart csontozata jobban hasonlít a Nikumarorón talált csontokhoz, mint egy nagy mintában szereplő emberek 99 százalékáé", és mert egy, a világtól elzárt szigetről van szó, "Amelia Earharton kívül nincs feljegyzés senkiről", akinek a csontjai lehetnének.

A csontok vizsgálata alapján már korábban is feltételezték, hogy azok Earhart maradványai lehetnek. 1998-ban az International Group for Historic Aircraft Recovery nevű csoport már arra jutott, hogy az eredeti halottkémi jelentéssel szemben a csontok egy, az átlagosnál magasabb, európai származású nőéi voltak. Earhart fehér amerikaiként európai származású, és az átlagosnál jó pár centivel magasabb volt. (Via The Washington Post)