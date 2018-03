Tolvajok lopták el Orbán Ráhel táskáját, amikor tavaly ősszel Párizsban járt

A francia rendőrség elfogott tizennégy fiatalt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy megloptak több, a Charles de Gaulle repülőtér és Párizs között autóval utazó turistát, köztük Orbán Ráhelt, a miniszterelnök lányát is. Az AFP hírügynökség szerint Orbán Ráhel autóját 2017. november 9-én támadták meg útban Párizs felé. A beszámoló szerint a miniszterelnök lánya csak annyit látott, hogy valaki betöri az autó ablakát, és kiemeli a táskáját.

A hírt szombat délután az MTI is átvette, de a francia hírügynökséggel ellentétben nem írta le, hogy Orbán Ráhelről van szó, csak annyit közölt: „Orbán Viktor egyik lánya is az áldozataik között van”. Közben a magyar hírügynökség által idézett AFP és a Le Parisien is megnevezte Orbán Ráhelt.



A kép közepén Orbán Ráhel és férje, Tiborcz István Fotó: Botos Tamás

A 15 és 21 év közötti fiatalokból álló tolvajbandát idén március 5-én állították elő a francia főváros közelében. A gyanúsítottak a feltételezések alapján 88 támadást követhettek el 2017 januárja és 2018 márciusa között. A tolvajok célpontjai azok a turisták voltak, akik taxival közlekedtek a repülőtér és Párizs között, vagy külföldi rendszámú autóval utaztak - írta a Le Parisien.



A tolvajbanda bejáratott módszerrel dolgozott: tagjai odasétáltak a dugóban várakozó autókhoz, szemügyre vették az utasteret, elöl hagyott csomagok után kutatva, majd egy erre a célra kialakított, hegyes kővel betörték az egyik ablakot, és zsákmányukkal elrohantak.

Több bűnözőt a köveken hagyott DNS-mintáknak köszönhetően sikerült elfogni, míg másokat telefonbeszélgetéseik, a kirabolt autón található nyomok vagy szemtanúk lepleztek le - árulta el a forrás. Hatan már ismertek voltak a hatóságok előtt hasonló bűncselekmények miatt.