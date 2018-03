Orbán Viktor maximális kampányüzemmódra kapcsolt Gödöllőn: vagy a nyugdíj, vagy a bevándorlás

Orbán Viktor vasárnap a gödöllői tévének adott interjút, ahol a szokásos baráti légkörben beszélhetett arról, mennyi pénzt költ a kormány Gödöllőn a tanuszoda megépítésére, és rögtön be is lengethette, hogy az uszoda után szívesen felhúznának egy jégcsarnokot is a városban.



Beszélt arról, hogy az elmúlt 8 évben sikerült stabilizálniuk az ország helyzetét, amelyet most komoly veszély fenyeget:

a bevándorlás.

A miniszterelnök ezután maximális kampányüzemmódra kapcsolt, elmondta, hogy Brüsszel “tízezer migránst” akar ráerőltetni Magyraországra, ez pedig nem csak az ország biztonságát fenyegetné, hanem “pénzügyi következményei is lennének”.

“Agyonnyomna minket ez a teher” - mondta Orbán.

Így végül levonta a következtetést: vagy a nyugdíjakat emeli az ország, vagy a migránsokra költi a pénzt.