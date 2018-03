Talán Orbánnal is találkozhat Trump bukott, Európába áttelepült tanácsadója

Steve Bannon üstökösszerű felemelkedése szabadesésben zárult tavaly év végén. Előbb a Fehér Házból távozott, majd, miután a Tűz és Düh című könyvben kellemetlenül sok és zavarbaejtő részletet árult el Donald Trump elnökségének zűrzavarairól, teljesen ki lett átkozva egykori közegéből. Kifúrták sajtóbirodalmából, a Breitbartból is, és összeveszett pénzes támogatóival, a milliárdos Mercer-családdal is.

Így most eszközeitől, szövetségeseitől és pénzétől megfosztva jobb híján Európába tette át a székhelyét, hogy itt próbálja felépíteni azokat a szélsőséges mozgalmakat, amikért annyira rajong.

A New York Times beszámolója szerint a székhelyét most épp Olaszországba áttett Bannon találkozott már a német szélsőjobboldal, az AfD képviselőivel, és szombaton ő volt a sztár a francia szélsőjobb, a Nemzeti Front lille-i kongresszusán. De ami számunkra ennél is érdekesebb, az útitervét ismerők szerint még ezen a hétvégén Orbán Viktorral is találkozhat.

Bannon nem kívánt válaszolni rá, hogy valóban találkozik-e Orbánnal. Mindössze dicsőíteni volt hajlandó a magyar miniszterelnököt, akit "hősnek", és "a szcéna legmeghatározóbb figurájának" nevezett. Szcéna alatt Bannon a szélsőjobboldalt értette. (Via The New York Times)