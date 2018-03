3,8 milliárdból épülhet vízilabda akadémia Szentendrén

Leányfalu korábban már kihátrált abból a 3,8 milliárdos projektből, melyet a szentendrei vezetés kevesebb mint 1 nap alatt megszavazott, így ismét sok milliárdos beruházás valósulhat meg Szentendrén, a városban, ahol évek óta veszteségesen működik a V-8 Uszoda, és ahol 6 milliárdért terveznek kosárlabdacsarnokot építeni - írja az mfor.hu.

A Pap-szigeten a KÓPÉ-SZIGET Vízilabda Akadémia Kft kezdhet hamarosan építkezni. A fejlesztésről március 8-án egy rendkívüli ülés keretén belül tárgyalt a város képviselő-testülete, az érintettek az előterjesztést csak egy nappal korábban kapták meg, a milliárdos elképzelések átgondolására így alig 1 napja volt a képviselőknek.

Szentendre nemrég pályázati felhívást tett közzé az egykori strand területének, a Pap-sziget hasznosítására vonatkozóan. Pályázatot egyedül a 2018. február 14-én 3 millió forint jegyzett tőkével alapított KÓPÉ-SZIGET Vízilabda Akadémia Kft. nyújtott be, tulajdonosa a KÓPÉ Úszó, Vízilabda Sportegyesület. Az önkormányzat a pályázatot érvényesnek találta és el is fogadta, az előterjesztés értelmében március 31-ig a szerződést is megköthetik.

A Társaság az Élhető Szentendréért szerint a koncepció fenntarthatósága mellett más kérdések is felmerülnek a beruházással kapcsolatban. A projekt megvalósítása érdekében kormányzati döntésre van szükség, de nem tisztázott, mi történik akkor, ha valami oknál fogva megszűnik a kormányzati támogatás. Nincs részletezve a beruházás II. üteme sem, amit az előterjesztések közé csatolt szerződéstervezet is épp csak megemlít. Utóbbi dokumentum ugyanakkor több hiányosságot is tartalmaz, az önkormányzat gazdasági érdekei pedig a legkevésbé sincsenek reprezentálva - olvasható a Társaság az Élhető Szentendréért Facebook-bejegyzésében.